La serie prequel de La Bella e La Bestia su Disney+ parlerà della sessualità di Le Tont? “Aspettatevi l’inaspettato” (Di sabato 17 luglio 2021) La serie prequel de La Bella e La Bestia è uno dei progetti in cantiere su Disney+. Il progetto si impone come una sorta di spin-off del film live action del 2017, incentrato sul personaggio di Le Tont (interpretato da Josh Gad, che riprende il ruolo oriignale) e sulla sua amicizia con Gaston (Luke Evans). Prima dell’uscita della pellicola, la sessualità di Le Tont era stata confermata, ma ciò non è stato abbastanza. Con la serie Disney+, l’attore Josh Gad ha svelato qualche anticipazione a Variety, in ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Lade Lae Laè uno dei progetti in cantiere su. Il progetto si impone come una sorta di spin-off del film live action del 2017, incentrato sul personaggio di Le(interpretato da Josh Gad, che riprende il ruolo oriignale) e sulla sua amicizia con Gaston (Luke Evans). Prima dell’uscitapellicola, ladi Leera stata confermata, ma ciò non è stato abbastanza. Con la, l’attore Josh Gad ha svelato qualche anticipazione a Variety, in ...

JustNerd_IT : #Grease: Rise of the Pink Ladies, in arrivo la serie prequel del film cult - Leggi l'articolo completo su:… - soundsblogit : Grease, arriva la serie tv prequel del film musical cult - mightyrren : @howlettsolo si pure secondo me arriverà al pari degli og e dei prequel spero solo che non facciano qualche cazzat… - howlettsolo : @mightyrren Ma pure io cazzo madonna io ti dico diventerà una serie di cult al pari degli og e dei prequel. Però or… - 3cinematographe : Paramount+ si è espresso positivamente rispetto alla realizzazione della serie prequel 'Grease: Rise of the Pink La… -