La Sardegna pronta a introdurre di nuovo i controlli anti-Covid in porti e aeroporti (Di sabato 17 luglio 2021) La Sardegna è pronta a ripristinare i controlli Covid sui passeggeri in arrivo nei porti e negli aeroporti della regione. La firma dell’ordinanza da parte del presidente Christian Solinas dovrebbe arrivare in giornata, come annunciato dallo stesso governatore sabato mattina. “Stiamo lavorando per poter firmare l’ordinanza in giornata. Ripristiniamo una intensificazione dei controlli rispetto agli arrivi dai Paesi che in questo momento hanno il più alto tasso di incidenza della variante Delta del virus”, ha spiegato il presidente della Regione. “Purtroppo, ancora una volta, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Laa ripristinare isui passeggeri in arrivo neie negli aerodella regione. La firma dell’ordinanza da parte del presidente Christian Solinas dovrebbe arrivare in giornata, come annunciato dallo stesso governatore sabato mattina. “Stiamo lavorando per poter firmare l’ordinanza in giornata. Ripristiniamo una intensificazione deirispetto agli arrivi dai Paesi che in questo momento hanno il più alto tasso di incidenza della variante Delta del virus”, ha spiegato il presidente della Regione. “Purtroppo, ancora una volta, ...

