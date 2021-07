La road map di Russia e Cina sull’Afghanistan (Di sabato 17 luglio 2021) A metà strada tra un dilemma e una trappola, l’Afghanistan tiene in apprensione la Cina. Che cosa succederà a Kabul ora che gli Stati Uniti hanno ritirato le loro truppe e l’ombra dei talebani si estende sulle fragilissime istituzioni nazionali? Il rischio di un’instabilità senza fine, per di più a pochi passi dallo Xinjiang, regione InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 17 luglio 2021) A metà strada tra un dilemma e una trappola, l’Afghanistan tiene in apprensione la. Che cosa succederà a Kabul ora che gli Stati Uniti hanno ritirato le loro truppe e l’ombra dei talebani si estende sulle fragilissime istituzioni nazionali? Il rischio di un’instabilità senza fine, per di più a pochi passi dallo Xinjiang, regione InsideOver.

