La Pac? Un pacco per l' Italia

(Di sabato 17 luglio 2021) La Politica agricola comune ha 60 anni. Ma nel confronto di interessi tra Nord e Sud del continente per le nostre produzioni - dal vino ai pomodori, dai formaggi alla zootecnia - la prospettiva è quella di gravi ridimensionamenti. Compie sessant'anni (il 1° gennaio 2022) la Politica agricola comune, la, decantato pilastro dell'Europa. Si è però anche trasformata in un «co» per l'. Tre anni ci sono voluti per scrivere quella che vale dal 2023 al 2027. Un disastro. Eppure Paolo De Castro, già ministro agricolo, coordinatore dei socialisti e democratici a Strasburgo su questi temi, sostiene: missione compiuta. Pesa una ...