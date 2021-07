La mossa strategica della McLaren a Silverstone (Di sabato 17 luglio 2021) A Silverstone la McLaren gioca in casa, e prova una tattica diversa dalle altre squadre. Nel corso della prima sessione di prove libere, Lando Norris e Daniel Ricciardo non hanno provato la gomma Soft, rinunciando di fatto a simulare il giro di qualifica in ottica del turno serale. Una decisione controcorrente, che però ha una sua logica. In questo breve articolo, vi spieghiamo cosa stanno escogitando gli uomini e le donne diretti da Andreas Seidl. GP Gran Bretagna, PL1: Verstappen inaugura il venerdì speciale McLaren: perché niente gomma soft nelle libere di Silverstone? Per il weekend di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 luglio 2021) Alagioca in casa, e prova una tattica diversa dalle altre squadre. Nel corsoprima sessione di prove libere, Lando Norris e Daniel Ricciardo non hanno provato la gomma Soft, rinunciando di fatto a simulare il giro di qualifica in ottica del turno serale. Una decisione controcorrente, che però ha una sua logica. In questo breve articolo, vi spieghiamo cosa stanno escogitando gli uomini e le donne diretti da Andreas Seidl. GP Gran Bretagna, PL1: Verstappen inaugura il venerdì speciale: perché niente gomma soft nelle libere di? Per il weekend di ...

