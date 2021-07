La morte di Libero De Rienzo, chiesta autopsia: le ultime ore di vita dell’attore (Di sabato 17 luglio 2021) La notizia arrivata nella tarda mattinata di ieri ha lasciato davvero tutti senza parole, perchè quando viene stroncata l’esistenza di un uomo di 44 anni, non si può che perdere il fiato. La morte di Libero de Rienzo, tra gli attori più bravi del panorama italiano, ha sconvolto non solo il mondo dello spettacolo ma anche i migliaia di fan che stenano a credere che sia potuto succedere. Apparentemente De Rienzo è stato stroncato da un malore. Potrebbe aver avuto un infarto ma non si esclude nulla. L’ultimo post dell’attore sui social risale a due giorni prima il decesso: tanti mozziconi di sigarette e una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 17 luglio 2021) La notizia arrivata nella tarda mattinata di ieri ha lasciato davvero tutti senza parole, perchè quando viene stroncata l’esistenza di un uomo di 44 anni, non si può che perdere il fiato. Ladide, tra gli attori più bravi del panorama italiano, ha sconvolto non solo il mondo dello spettacolo ma anche i migliaia di fan che stenano a credere che sia potuto succedere. Apparentemente Deè stato stroncato da un malore. Potrebbe aver avuto un infarto ma non si esclude nulla. L’ultimo postsui social risale a due giorni prima il decesso: tanti mozziconi di sigarette e una ...

Advertising

ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - MiC_Italia : #Cinema, il ministro @dariofrance: «La notizia della morte improvvisa di Libero De Rienzo è terribile e ci lascia t… - fanpage : La redazione di #Chilhavisto e Federica Sciarelli esprimono il loro dolore per la morte di #LiberoDeRienzo: suo pad… - DottorWatson : RT @Moonlightshad1: E chi fa trapelare indiscrezioni che non dovrebbero interessare nessuno non ha mai perso una persona cara? Non si vergo… - cristin86212732 : RT @Moonlightshad1: E chi fa trapelare indiscrezioni che non dovrebbero interessare nessuno non ha mai perso una persona cara? Non si vergo… -