La mappa dei luoghi migliori per osservare le stelle

(Di sabato 17 luglio 2021) La Via Lattea immortalata dall’osservatorio di La Silla dell’European Southern Observatory. Foto: Eso/F. CharL’inquinamento luminoso è una delle più grandi quanto trascurate piaghe astronomiche e culturali dei nostri tempi. Sulla terraferma sono pochissimi inel mondo in cui è possibile ammirare ancora il cielo notturno nella sua integrità. Secondo il World atlas of artificial night sky brightness pubblicato nel 2016, circa l’80% della popolazione mondiale non ha accesso a un vero e proprio cielo notturno. In Europa e negli Stati Uniti questa percentuale raggiunge il 99%, con piccolissime eccezioni in Norvegia, Svezia e Austria. Un problema dalle molte ...