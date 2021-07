La Francia si blinda contro la variante Delta: tampone obbligatorio per chi arriva da mezza Europa (Di sabato 17 luglio 2021) Chi vuole viaggiare in Francia, provenendo da Cipro, Grecia, Olanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna, dovrà obbligatoriamente presentare un test negativo al Coronavirus, eseguito al massimo 24 ore prima del trasferimento. La misura, che entrerà in vigore da lunedì 19 luglio, è stata annunciata in un comunicato dal primo ministro Jean Castex. L’auspicio è rallentare la diffusione della variante Delta nel Paese, la quale ha fatto schizzare i contagi nelle ultime settimane. Ieri, 16 luglio, per la prima volta dal 29 maggio, i nuovi casi giornalieri hanno superato quota 10mila. Cifra elevata, forse condizionata dal rallentamento dei test ... Leggi su open.online (Di sabato 17 luglio 2021) Chi vuole viaggiare in, provenendo da Cipro, Grecia, Olanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna, dovrà obbligatoriamente presentare un test negativo al Coronavirus, eseguito al massimo 24 ore prima del trasferimento. La misura, che entrerà in vigore da lunedì 19 luglio, è stata annunciata in un comunicato dal primo ministro Jean Castex. L’auspicio è rallentare la diffusione dellanel Paese, la quale ha fatto schizzare i contagi nelle ultime settimane. Ieri, 16 luglio, per la prima volta dal 29 maggio, i nuovi casi giornalieri hanno superato quota 10mila. Cifra elevata, forse condizionata dal rallentamento dei test ...

