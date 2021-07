La Francia chiederà un test per il coronavirus negativo a chi arriva da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Grecia e Paesi Bassi (Di sabato 17 luglio 2021) Il governo francese ha annunciato che a partire da domenica 18 luglio chiederà un test per il coronavirus negativo alle persone che arriveranno da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro e Paesi Bassi. Lo ha fatto sapere un comunicato stampa Leggi su ilpost (Di sabato 17 luglio 2021) Il governo francese ha annunciato che a partire da domenica 18 lugliounper ilalle persone che arriveranno da, Cipro e. Lo ha fatto sapere un comunicato stampa

