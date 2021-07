La foto di chi vuole essere sindaco di Napoli e vuole l’eutanasia (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa mattina, a firmare per il referendum sull’eutanasia promosso dai Radicali, è arrivato anche uno dei 5 protagonisti della corsa alla successione di Luigi De Magistris a Palazzo San Giacomo. E’ stata Alessandra Clemente a dare il suo contributo affinché il Parlamento legiferi quanto prima sul fine vita. Questo, nel giorno in cui sono state divulgate le motivazioni della sentenza che, lo scorso 28 aprile, ha assolto Marco Cappato, presidente dell’associazione intitolata a Luca Coscioni, e Mina Welby dal reato di istigazione e aiuto al suicidio per l’assistenza fornita a Davide Trentini, malato di sclerosi multipla ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Questa mattina, a firmare per il referendum sulpromosso dai Radicali, è arrivato anche uno dei 5 protagonisti della corsa alla successione di Luigi De Magistris a Palazzo San Giacomo. E’ stata Alessandra Clemente a dare il suo contributo affinché il Parlamento legiferi quanto prima sul fine vita. Questo, nel giorno in cui sono state divulgate le motivazioni della sentenza che, lo scorso 28 aprile, ha assolto Marco Cappato, presidente dell’associazione intitolata a Luca Coscioni, e Mina Welby dal reato di istigazione e aiuto al suicidio per l’assistenza fornita a Davide Trentini, malato di sclerosi multipla ...

