La figlia di Maradona contro lo psicologo: "Figlio di p…."

Carlos Diaz, psicologo di Diego Armando Maradona torna a parlare della morte del fenomeno argentino. Lo psicologo è uno dei sette imputati per la morte di Maradona ed ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti ad Intruders, programma televisivo in cui ha negato ogni sua responsabilità nell'accaduto. Carlos Diaz ha detto: Quel giorno avevamo appuntamento con lui (insieme alla psichiatra Agustina Cosachov) e lo abbiamo trovato addormentato a letto. Abbiamo provato a chiamarlo ma non ci rispondeva, cosi abbiamo chiesto ai conviventi e secondo loro Diego faceva sempre finta di dormire per non vedere i medici.

