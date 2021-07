La Casa di Carta 5, anticipazioni ufficiali: scontro finale, vite a rischio (Di sabato 17 luglio 2021) La Casa di Carta 5, le anticipazioni ufficiali dal finale della serie spagnola divenuta successo mondiale: i protagonisti si giocano la vita! La Casa di Carta 5: la stagione finale.La stagione finale de La Casa di Carta sarà presto disponibile su Netflix. Il colosso dello streaming ha annunciato che questa quinta parte sarà divisa in due volumi, come si può già leggere selezionando il titolo dal catalogo. Il 3 settembre arriva la Parte 5, Volume 1; il 3 dicembre è invece la data per il lancio del Volume 2, ... Leggi su vesuvius (Di sabato 17 luglio 2021) Ladi5, ledaldella serie spagnola divenuta successo mondiale: i protagonisti si giocano la vita! Ladi5: la stagione.La stagionede Ladisarà presto disponibile su Netflix. Il colosso dello streaming ha annunciato che questa quinta parte sarà divisa in due volumi, come si può già leggere selezionando il titolo dal catalogo. Il 3 settembre arriva la Parte 5, Volume 1; il 3 dicembre è invece la data per il lancio del Volume 2, ...

