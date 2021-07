Kristen Bell si unisce al cast di “People We Hate At The Wedding” (Di sabato 17 luglio 2021) Kristen Bell è una delle ultime star ad aggiungersi al cast della nuova commedia di Amazon, People We Hate At The Wedding. L’attrice reciterà accanto a Ben Platt ed Allison Janney, come riporta The Hollywood Reporter. Claire Scanlon dirigerà la pellicola, basata sulla sceneggiatura di Lizzie Molyneux-Logelin e Wendy Molyneux. People We Hate At The L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 17 luglio 2021)è una delle ultime star ad aggiungersi aldella nuova commedia di Amazon,WeAt The. L’attrice reciterà accanto a Ben Platt ed Allison Janney, come riporta The Hollywood Reporter. Claire Scanlon dirigerà la pellicola, basata sulla sceneggiatura di Lizzie Molyneux-Logelin e Wendy Molyneux.WeAt The L'articolo

