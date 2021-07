Advertising

sportli26181512 : 'Koopmeiners-Atalanta, fase di stallo. La Roma ci prova': Secondo il De Telegraaf la società capitolina sta sondand… - Ilpicanese2 : RT @forzaroma: #Koopmeiners fa attendere l'#Atalanta: l'#ASRoma ci riprova - forzaroma : #Koopmeiners fa attendere l'#Atalanta: l'#ASRoma ci riprova - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? Stop nella trattativa tra #AZ e #Atalanta per #Koppmeiners ?? La #Roma resta alla finestra ?? Le ultime dall'#Olanda… - siamo_la_Roma : ?? Stop nella trattativa tra #AZ e #Atalanta per #Koppmeiners ?? La #Roma resta alla finestra ?? Le ultime dall'… -

Ultime Notizie dalla rete : Koopmeiners Atalanta

BergamoNews.it

ROMA - Lo stallo tra la Roma e Xhaka e quello tra l'potrebbe portare a nuovi scenari. Il centrocampista dell'Arsenal resta in cima alla lista di Tiago Pinto e Mourinho, ma il gm giallorosso continua a monitorare attentamente la ......giorni si è ravvivato l'interesse dei giallorossi per il mediano dell'Az Alkmaar Teun. ... Sul 23enne olandese inizialmente erano in forte pressing sia i francesi del Rennes che l',...Il capitano dell'Az Alkmaar Teun Koopmeiners sembrava destinato alla Dea, ma le trattative si sono bloccate, insieme ai giallorossi sul giocatore olandese ci sono anche Arsenal e Rennes ...Trattativa complicata tra l’olandese e la Dea, gli altri club europei osservano con attenzione Sembrava tutto fatto tra AZ e Atalanta per il passaggio in nerazzurro di Teun Koopmeiners, ma la trattati ...