Kessie - Milan, avanti insieme. Dal club un'offerta super per blindare il Presidente (Di sabato 17 luglio 2021) Franck Kessie ora pensa soltanto all'Olimpiade giapponese e il suo silenzio (insieme a quello del suo agente George Atangana) non lascia propriamente tranquillo il Milan. Dopo la super offerta del ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 luglio 2021) Franckora pensa soltanto all'Olimpiade giapponese e il suo silenzio (a quello del suo agente George Atangana) non lascia propriamente tranquillo il. Dopo ladel ...

Advertising

AntoVitiello : #Maldini: 'Nel futuro ci sarà Kessie? Certo. Per il rinnovo ci stiamo lavorando...' (dazn) #Milan - PBPcalcio : Maldini: “ nel futuro ci sarà #Kessie? Si. Stiamo lavorando al suo rinnovo” #Milan #Dazn #Maldini - DavideDana : Kessie-Milan, avanti insieme. Dal club un'offerta super per blindare il Presidente - La Gazzetta dello Sport C’è so… - Cortini1899 : RT @Gazzetta_it: Kessie-Milan, avanti insieme. Dal club un'offerta super per blindare il Presidente #Calciomercato - Rossonero__1899 : RT @Gazzetta_it: Kessie-Milan, avanti insieme. Dal club un'offerta super per blindare il Presidente #Calciomercato -