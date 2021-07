Kabul-Desio | il viaggio clandestino di sei ragazzini afghani nel Tir

(Di sabato 17 luglio 2021) Hanno tutti tra i 16 e i 17 anni. Hanno viaggiato per almeno duemila chilometri (dalla Romania) tra centinaia di scatole di pezzi di ricambio per auto. La scoperta all’arrivo del camion in cui si erano nascosti in un’azienda di logistica della Brianza

Corriere della Sera

