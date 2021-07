Juventus, trattativa per il rinnovo in stand by: nessun incontro in vista (Di sabato 17 luglio 2021) Juventus – Ad Europei conclusi, i protagonisti della cavalcata vincente della compagine di Roberto Mancini si stanno godendo le meritate vacanze, dopo le fatiche internazionali. La testa, però, è già proiettata ai vari ritiri pre-campionato che li aspettano una volta che si uniranno al gruppo per preparare la prossima stagione. Tra questi c’è sicuramente Giorgio Chiellini che, sebbene sia attualmente svincolato, spera di potersi ritagliare nuovamente un ruolo importante alla Juventus. Juventus, le ultimissime sul futuro di Chiellini I segnali lanciati dal club bianconero sono piuttosto indicativi. Ma come rivelato da Sandro Sabatini in ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 17 luglio 2021)– Ad Europei conclusi, i protagonisti della cavalcata vincente della compagine di Roberto Mancini si stanno godendo le meritate vacanze, dopo le fatiche internazionali. La testa, però, è già proiettata ai vari ritiri pre-campionato che li aspettano una volta che si uniranno al gruppo per preparare la prossima stagione. Tra questi c’è sicuramente Giorgio Chiellini che, sebbene sia attualmente svincolato, spera di potersi ritagliare nuovamente un ruolo importante alla, le ultimissime sul futuro di Chiellini I segnali lanciati dal club bianconero sono piuttosto indicativi. Ma come rivelato da Sandro Sabatini in ...

