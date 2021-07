Juventus | Max Allegri già al lavoro per blindare un big

Advertising

SergioFiscion : Max ecco gli ingredienti ora saziaci ! #Juventus #Allegri - Donaldblaack : RT @CPatie_: Inter - Simone Inzaghi Juventus - Max Allegri Milan - Stefani Pioli Napoli - Luciano Spalletti Lazio - Maurizio Sarri Roma - J… - CPatie_ : Inter - Simone Inzaghi Juventus - Max Allegri Milan - Stefani Pioli Napoli - Luciano Spalletti Lazio - Maurizio Sar… - enrick81 : @napoliforever89 @famigliasimpson @Tvottiano @AgoCannella @BALDINIPAOLA @MikyS03 @OltreTv @misterf_tweets… - CorneliaHale94 : Sabato 31 luglio ore 20:30 - 23:04 #MonzaJuventus XXV Trofeo Luigi Berlusconi Affascinante amichevole estiva tra i… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Max

Tuttosport

E comunque, tra Dybala e lasembra tornato il sereno dopo che per tutta la scorsa stagione, visto il suo rendimento in campo non all'altezza delle sue possibilità, era stato messo sulla ...Per Paulo, che vuole presto tornare protagonista della scena bianconera, e anche per la, ... un primo faccia a faccia trae Paulo c'è già stato, e l'argentino si è sentito molto apprezzato ...La trattativa per il rinnovo del contratto di un attaccante si trascina da tempo ma il tecnico toscano ha già avuto dei colloqui col diretto interessato che hanno dato esito positivo.L'esperto portiere, campione del mondo 2006, rilascia le sue parole a Sky. Parole d'elogio per alcuni suoi ex compagni, alla Juve e in nazionale, protagonisti della vittoria dell'Europeo appena conclu ...