Juventus, accelerata per Pjanic: Ramsey può rientrare nell'operazione (Di sabato 17 luglio 2021) Miralem Pjanic potrebbe tornare alla Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il ds Cherubini ha intensificato i contatti con il Barcellona per riportare a Torino il centrocampista bosniaco. Un'operazione che farebbe bene anche ai blaugrana, determinati a ridurre il monte ingaggi, specialmente per il nuovo contratto di Leo Messi, e pronti a sacrificare Pjanic. La novità, però, è che nella trattativa potrebbe essere inserito Aaron Ramsey, che in bianconero non è riuscito a lasciare il segno. Cherubini ha infatti messo sul piatto il cartellino del nativo di Caerphilly per provare a convincere gli spagnolo. Tuttavia, a ...

