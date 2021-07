Jurassic World: La Leggenda di Isla Nublar, i nuovi episodi su Boing (Di sabato 17 luglio 2021) La nuova serie dell’universo Lego® ispirata all’omonima saga cinematografica torna con nuovi episodi in Prima TV Free dal 20 luglio, dal martedì al venerdì, alle ore 20.50 su Boing (Canale 40 del DTT) Torna in Prima TV Free un’avventura cominciata 65 milioni di anni fa, ambientata nel parco più famoso e amato di sempre: Jurassic World: La Leggenda di Isla Nublar, la nuova serie dell’universo Lego® ispirata all’omonima saga cinematografica, vi dà appuntamento con i nuovi episodi in Prima TV Free su Boing ... Leggi su lopinionista (Di sabato 17 luglio 2021) La nuova serie dell’universo Lego® ispirata all’omonima saga cinematografica torna conin Prima TV Free dal 20 luglio, dal martedì al venerdì, alle ore 20.50 su(Canale 40 del DTT) Torna in Prima TV Free un’avventura cominciata 65 milioni di anni fa, ambientata nel parco più famoso e amato di sempre:: Ladi, la nuova serie dell’universo Lego® ispirata all’omonima saga cinematografica, vi dà appuntamento con iin Prima TV Free su...

