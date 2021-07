Italia trionfante a Euro 2020, tutti i record della Nazionale (Di sabato 17 luglio 2021) La rivoluzione targata Roberto Mancini: sarebbe il titolo giusto per un libro, a maggior ragione dopo il capolavoro che è stato in grado di realizzare l’ex tecnico dell’Inter, che ha guidato con saggezza e coraggio tutto il gruppo azzurro ad una rivoluzione tanto annunciata quanto inaspettata, sopratutto alla vigilia di un appuntamento così importante come Euro 2020. Dopo la fase a gironi, c’era nell’aria un entusiasmo differente, come è stato ammesso anche da parte di due vere e proprie leggende che hanno vestito la maglia azzurra, ovvero Fulvio Collovati e Claudio Gentile, protagonisti di una bella intervista che è stata pubblicata sul blog sportivo ... Leggi su napolipiu (Di sabato 17 luglio 2021) La rivoluzione targata Roberto Mancini: sarebbe il titolo giusto per un libro, a maggior ragione dopo il capolavoro che è stato in grado di realizzare l’ex tecnico dell’Inter, che ha guidato con saggezza e coraggio tutto il gruppo azzurro ad una rivoluzione tanto annunciata quanto inaspettata, sopratutto alla vigilia di un appuntamento così importante come. Dopo la fase a gironi, c’era nell’aria un entusiasmo differente, come è stato ammesso anche da parte di due vere e proprie leggende che hanno vestito la maglia azzurra, ovvero Fulvio Collovati e Claudio Gentile, protagonisti di una bella intervista che è stata pubblicata sul blog sportivo ...

napolipiucom : ITALIA TRIONFANTE A EURO 2020, TUTTI I RECORD DELLA NAZIONALE - latinensedop : @mbx1900 la cornice del tuo tweet sono: burioni che dice possibilità zero di diffusione del virus in italia, zingar… - lasciastarevah : l'Italia ne è uscita trionfante solo perché mio padre ha guardato tutta la partita. lui, che del calcio se n'è semp… - chrsathey : L'Italia coraggiosa, entrò nel Colosseo del Leone e si fermò ferocemente trionfante all'ultimo. - ema3418 : RT @MissSelina6: Italia trionfante, @ema3418 domani festeggerà questa vittoria svuotando per l’ennesima volta il conto...#findom -