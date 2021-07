Italia, superata quota ventisei milioni di vaccinati Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di sabato 17 luglio 2021) Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Italia, superata quota ventisei milioni di vaccinati <small class="subtitle">Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 17 luglio 2021) Immagini diffuse dal. L'articolodi dal proviene da Noi Notizie..

Advertising

an12frnc : RT @fedetri13: Dimmi che non hai ancora superato l'Italia Campione d'Europa, senza dirmi che non l'hai ancora superata... ?????? (non sono sol… - blazar30 : @CarloCalenda #ItaliaViva è superata, se si riuscisse a superare Forza Italia...?? - ButiCatia : RT @ilfestival: [Mainstage] 'In Italia c’è una sorta di inerzia strutturale che deve essere superata, non bastano le risorse e i progetti.… - fedetri13 : Dimmi che non hai ancora superato l'Italia Campione d'Europa, senza dirmi che non l'hai ancora superata... ?????? (non… - bidimensionale : @iannetts70 l'italia ha la piu' grande pubblica amministrazione dell'occidente, forse superata solo dall'unione sov… -