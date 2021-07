Italia campione d’Europa | l’omaggio a Chiesa a Roma – FOTO

(Di sabato 17 luglio 2021) Murales: aall’esterno della Juventus dopo la vittoria dell’Europeo con l’Un bellissimo omaggio a Federicoquello apparso a, precisamente a Trastevere. Il tutto come conseguenza dell’Europeo vinto dal classe ’97 con l’, in cui è stato protagonista con due reti contro Austria e Spagna. Un murales ad omaggiare l’esterno della Juventus, immortalato sui muri con in mano la coppa di Euro 2020 e la bandierana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il campione del mondo 2006 applaude in ogni caso gli Azzurri, e soprattutto Donnarumma: 'Ha disputato un Europeo super. Il fuoriclasse di questa, però, è un altro: Gigio Donnarumma. Mi ...Perché il programma per le celebrazioni del titolo di campione d'Europa 2024 era davvero allettante e prestigioso e se non ci avesse fregato il solito freno burocratico - amministrativo ne avremmo ...Il Presidente Mattarella incensa di onorificenze la Nazionale vincente a Euro 2020: tutti Cavalieri dell'Ordine. Sergio Mattarella ha incensato di onorificenze l'intera Nazionale azzurra iridata a Eur ...