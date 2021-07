Isola Dei Famosi, parla Massimiliano Rosolino: "Ecco i naufraghi che non si sono divertiti..." (Di sabato 17 luglio 2021) Massimiliano Rosolino racconta, in un’intervista, la sua esperienza di inviato a L’Isola dei Famosi e dice la sua su alcuni naufraghi. Leggi su comingsoon (Di sabato 17 luglio 2021)racconta, in un’intervista, la sua esperienza di inviato a L’deie dice la sua su alcuni

Advertising

ilva87161350 : RT @Dedalus12470353: Cortazar Ti riconosco, salgo per il profumo dei tuoi capelli fino a questa voce che nuovamente mi sollecita contemplia… - BluDiChina : @albertotozzi3 @AndreaProfeti2 @Corriere Secondo me neanche venduto, altrimenti sarebbe su un’isola tropicale a god… - Dedalus12470353 : Cortazar Ti riconosco, salgo per il profumo dei tuoi capelli fino a questa voce che nuovamente mi sollecita contemp… - antojackie : RT @DemoFranca: Il mare è il tuo specchio, tu miri, nello svolgersi infinito delle sue onde, la tua anima. Baudelaire Isola dei Conigli a… - The_Socialist__ : @boni_castellane Valutare un'esperienza che da 60 anni porta una zavorra non è possibile. È come valutare un calcia… -