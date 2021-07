"Irregolarità sui minorenni". Spezia come Barcellona e Chelsea, mercato bloccato: Serie A già falsata? (Di sabato 17 luglio 2021) Tra il 2013 e il 2018, lo Spezia ha trasferito e tesserato irregolarmente dei giocatori minorenni. La Fifa se ne è accorta e, prove alla mano, ha emesso una sentenza che per il club liguro-americano, di proprietà della famiglia Platek, era da qualche settimana una spada di Damocle: due anni di blocco al mercato, sia nazionale sia internazionale, a partire dalla sessione di gennaio 2022 per un totale di quattro finestre. In più, una multa da 500mila franchi svizzeri, circa 460mila euro, che per un club come lo Spezia non sono di certo noccioline. Secondo la Fifa, la società ligure avrebbe ammesso la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Tra il 2013 e il 2018, loha trasferito e tesserato irregolarmente dei giocatori. La Fifa se ne è accorta e, prove alla mano, ha emesso una sentenza che per il club liguro-americano, di proprietà della famiglia Platek, era da qualche settimana una spada di Damocle: due anni di blocco al, sia nazionale sia internazionale, a partire dalla sessione di gennaio 2022 per un totale di quattro finestre. In più, una multa da 500mila franchi svizzeri, circa 460mila euro, che per un clublonon sono di certo noccioline. Secondo la Fifa, la società ligure avrebbe ammesso la ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Spezia, la Fifa: due anni di stop al mercato e maxi multa per irregolarità sui minori - infoitsport : Sanzione Fifa allo Spezia per irregolarità sui minori: 2 anni senza mercato - ninda1952 : RT @RaiNews: Il Club annuncia ricorso: irregolarità avvenute 'sotto la precedente amministrazione' - Lodamarco1 : RT @RaiNews: Il Club annuncia ricorso: irregolarità avvenute 'sotto la precedente amministrazione' - andreastoolbox : Sanzione Fifa allo Spezia per irregolarità sui minori: 2 anni senza mercato - Rai News -