Inter | Marotta | «Seguiamo Bellerin | Telles possibilità Su Nandez…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 luglio 2021) Beppe, amministratore delegato dell’, ha parlato del mercato dei nerazzurri: ecco le sue dichiarazioni Beppeha parlato del mercato dell’ai microfoni di Sky Sport. «Hectorè un giocatore che stiamo seguendo… ma non posso dire di più. Alex? Non posso escludere questa, ma stiamo facendo i nostri piani e vedremo. Ora stiamo pianificando di mantenere i nostri migliori giocatori dopo aver venduto Hakimi. Nandez? Come prima, non è un giocatore di nostra proprietà. Quello che posso dire è che non vedo operazioni in entrata a ...