Inter | Marotta apre ad un ritorno a sorpresa | le indicazioni su Telles

(Di sabato 17 luglio 2021) L’ha iniziato un nuovo progetto con l’arrivo in panchina di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro dovrà provare a confermarsi anche nella prossima stagione, non sarà di certo facile considerando la necessità di ridimensionamento e la forza degli avversari. La prima cessione è stata quella di Hakimi, la seconda potrebbe essere quella di Lautaro Martinez. Prima della partita contro il Luganoessanti dichiarazioni diai microfoni di Sky Sport: “Bellerin? Siamo in una fase di lavoro, il dato oggettivo da riscontrare è la conferma della squadra che è stata la migliore d’Italia, eccetto Hakimi. Bellerin è attenzionato, ma non è ...

Beppeha fatto il punto della situazione in casaa pochi minuti dall'amichevole con il Lugano. "Gli obiettivi sono quelli di sempre, onorare la maglia ed essere competitivi. Dobbiamo onorare ...Commenta per primo Intervistato da Sky , Beppe, presente a Lugano per la sfida amichevole contro la formazione svizzera, ha fatto chiarezza sul mercato dell'. ANCORA GLI STESSI - 'La stagione è iniziata con la momentanea defezione di ...L’Inter ha iniziato un nuovo progetto con l’arrivo in panchina ... Prima della partita contro il Lugano interessanti dichiarazioni di Marotta ai microfoni di Sky Sport: “Bellerin? Siamo in una fase di ...dice l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta poco prima dell'amichevole dei nerazzurri con il Lugano. Il dirigente e' rassicurante sul tema del mercato: "Siamo al lavoro, il dato certo ...