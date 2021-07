Inter, Inzaghi: “Contento della reazione dopo lo svantaggio, siamo stati seri” (Di sabato 17 luglio 2021) “siamo stati molto seri. Eravamo andati sotto di due gol, sono particolarmente Contento della reazione. Il 22 agosto ci faremo trovare nelle migliori condizioni. Speriamo di festeggiare lo Scudetto con i nostri tifosi sugli spalti“. Simone Inzaghi ha così commentato il successo della sua Inter, in occasione della prima uscita amichevole contro il Lugano, arrivato ai rigori dopo 2-2 nei 90?. Le reti di D’Ambrosio e Satriano, alimentate dalle parate di Radu e dal rigore decisivo di Ranocchia, hanno ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) “molto. Eravamo andati sotto di due gol, sono particolarmente. Il 22 agosto ci faremo trovare nelle migliori condizioni. Speriamo di festeggiare lo Scudetto con i nostri tifosi sugli spalti“. Simoneha così commentato il successosua, in occasioneprima uscita amichevole contro il Lugano, arrivato ai rigori2-2 nei 90?. Le reti di D’Ambrosio e Satriano, alimentate dalle parate di Radu e dal rigore decisivo di Ranocchia, hanno ...

