Inter, a volte ritornano: piace Telles. Contatti con il Manchester United: il giocatore ha detto si (Di sabato 17 luglio 2021) Inter nuovamente su Alex Telles Non c’è solo la fascia destra da sistemare in casa Inter, ma anche quella sinistra dove nelle ultime ora stanno salendo le quotazioni di Alex Telles, attualmente al Manchester United e che in passato ha già vestito la maglia nerazzurra. “Non solo la Roma su Alex Telles del Manchester United, anche l’Inter pensa al ritorno dell’esterno a Milano. La formula sarebbe sempre quella del prestito e il giocatore, che all’Inter ha già giocato con Roberto ... Leggi su intermagazine (Di sabato 17 luglio 2021)nuovamente su AlexNon c’è solo la fascia destra da sistemare in casa, ma anche quella sinistra dove nelle ultime ora stanno salendo le quotazioni di Alex, attualmente ale che in passato ha già vestito la maglia nerazzurra. “Non solo la Roma su Alexdel, anche l’pensa al ritorno dell’esterno a Milano. La formula sarebbe sempre quella del prestito e il, che all’ha già giocato con Roberto ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter volte Ex Milan - Meite verso il Portogallo, accordo vicino - Le cifre ... Joao Mario (ex Inter), Adel Taarabt (ex Milan e Genoa) e Haris Seferovic (ex Fiorentina). Meite ... Il suo rendimento all'inizio non è stato dei migliori, poi con il tempo è migliorato e più volte ...

Lugano - Inter, amichevole: diretta tv, streaming, pronostici LUGANO " INTER - sabato ore 20:30 Lo stadio comunale 'Cornaredo' di Lugano assisterà - com'è successo più volte in passato - alla prima uscita stagionale dell' Inter . I nerazzurri, che stavolta ...

Inter, Keita sogna di tornare: “Lo ha detto più volte a Inzaghi, prima però…” fcinter1908 BECCALOSSI, Mai senza l'esperienza di Antognoni Evaristo Beccalossi, ex giocatore dell'Inter, da numero 10 è stato spesso in concorrenza ... io ho sempre avuto un ottimo rapporto con Antonio - premette - Mi dispiace, nel calcio a volte certi ...

BECCALOSSI, Mai senza esperienza e carisma di Antognoni Evaristo Beccalossi, ex giocatore dell'Inter, da numero 10 è stato spesso in concorrenza con Giancarlo Antognoni e a Tuttomercatoweb parla dell'addio tra l'ex capitano viola e ...

