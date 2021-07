“Insolo” | album di inediti per Gary Kemp | la tracklist

(Di sabato 17 luglio 2021) Il leggendario chitarrista, tastierista e autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Mason’s Saucerful of Secrets torna con il primo progetto da solista È uscito venerdì 16 luglio, “” (Sony Music), il secondo progetto in studio da solista del cantautore di, chitarrista, tastierista, autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Manson’s Saucerful of Secrets (https://SMI.lnk.to/). Il disco è disponibile in digitale, CD e vinile. A 25 anni di distanza dal suo debutto solista con “Little Bruises”,ha scritto e prodotto unche ...

A distanza di 25 anni dal suo unicosolista torna a pubblicare un disco come cantautore Gary Kemp , storico compositore e ... Il disco si intitolae arriverà il 16 luglio, ed è stato ......'. La chiave di questo progetto è la sua esperienza con i Saucerful of Secrets , il supergruppo di cui fa parte dal 2018 come cantante e chitarrista e con cui ripropone dal vivo i primi...Il leggendario chitarrista, tastierista e autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Mason's Saucerful of Secrets torna con il primo progetto da ...L’album ‘Insolo’ è stato anticipato dal singolo ‘Ahead Of The Game’, caratterizzata da sonorità in stile anni ‘70, e su cui Gary Kemp commenta: “Richard Jones ha aggiunto il basso. A parte essere un ...