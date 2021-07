Insigne-Napoli: tutto è legato alla volontà del giocatore. C'è una cosa che infastidisce il club (Di sabato 17 luglio 2021) Il Napoli non vuole rinunciare a Lorenzo Insigne ma la questione riguardante il rinnovo contrattuale con i partenopei ha tanto a che vedere con la volontà del giocatore. Nella trattativa non aiutano i post sui social dell'entoruage del giocatore che hanno infastidito il club. Dal canto suo, ADL, non ha intenzione di fare il primo passo perché ha già chiarito la posizione dirigenziale: abbassare il monte ingaggi e far respirare le casse del Napoli gravemente colpite dal COVID-19 così come quelle di tanti altri club. La dirigenza azzurra non può ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 17 luglio 2021) Ilnon vuole rinunciare a Lorenzoma la questione riguardante il rinnovo contrattuale con i partenopei ha tanto a che vedere con ladel. Nella trattativa non aiutano i post sui social dell'entoruage delche hanno infastidito il. Dal canto suo, ADL, non ha intenzione di fare il primo passo perché ha già chiarito la posizione dirigenziale: abbassare il monte ingaggi e far respirare le casse delgravemente colpite dal COVID-19 così come quelle di tanti altri. La dirigenza azzurra non può ...

