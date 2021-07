Insigne-Napoli: cosa sta succedendo sulla questione rinnovo di contratto? (Di sabato 17 luglio 2021) Continua il grande braccio di ferro sotto al Vesuvio. Insigne-Napoli ai ferri corti sulla questione rinnovo di contratto. Il capitano dei partenopei, dopo aver disputato un Europeo da protagonista alzando la brocca con la Nazionale di Roberto Mancini, vuole un ingaggio a cifre molto più alte da quelle offerte da Aurelio De Laurentiis. Il presidente dei campani, dal canto suo, gioca al ribasso offrendo uno stipendio (per lui) congruo ed un matrimonio a vita con il club azzurro attualmente di Luciano Spalletti. Divisi anche i tifosi: Napoli è in fermento per il suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Continua il grande braccio di ferro sotto al Vesuvio.ai ferri cortidi. Il capitano dei partenopei, dopo aver disputato un Europeo da protagonista alzando la brocca con la Nazionale di Roberto Mancini, vuole un ingaggio a cifre molto più alte da quelle offerte da Aurelio De Laurentiis. Il presidente dei campani, dal canto suo, gioca al ribasso offrendo uno stipendio (per lui) congruo ed un matrimonio a vita con il club azzurro attualmente di Luciano Spalletti. Divisi anche i tifosi:è in fermento per il suo ...

Advertising

OdeonZ__ : Spalletti l’aziendalista: 'Io non vado a creare dei problemi dove vado a lavorare'. E su Insigne...… - AlfreAvitabile : @enbusy Sul tema Insigne la penso all’opposto; resta o va cambia nulla, ad ADL va imputata scarsa ambizione sportiv… - infoitsport : Napoli, fermento per Insigne. Il Mattino: 'Silenzio pericoloso sul rinnovo' - Spazio_Napoli : Rinnovo Insigne, ADL non cederà alle sue richieste: lo scenario - gilnar76 : Rinnovo Insigne, ADL non cederà alle richieste del giocatore: lo scenario #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… -