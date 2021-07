Incendio anfiteatro Pozzuoli | rinviati gli eventi culturali

(Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Gli appuntamentiin programma nell’arena dell’Flavio di(Napoli), interessato ieri pomeriggio da unche ha distrutto la fatiscente gradinata in legno, sono statia tempo indeterminato. E’ stata annullata la due giorni del ‘Jazz Festival’ che sarebbe stata trasmessa in streaming questa sera e domani sera. Annullato anche l’incontro con l’archeologa del Parco del Colosseo, Federica Rinaldi, in programma giovedì prossimo nell’ambito della rassegna ‘Anfiteatri ...

... si eliminino i pericoli e si metta in sicurezza l'intera area colpita dal terribile, con ... Fabio Pagano, che ha la competenza sull'Flavio e gli altri siti archeologici del ...Paura nella giornata di ieri, venerdì 16 luglio, per l'che ha colpito le gradinate in legno dell'Flavio di Pozzuoli , uno dei siti archeologici più famosi del mondo. Sul posto sono subito intervenuti Polizia municipale e Vigili del ...Gli appuntamenti culturali in programma nell'arena dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, interessato ieri pomeriggio da un incendio che ha distrutto ...Non è pensabile lasciare fuori dai cancelli chi ha prenotato una visita senza la minima accoglienza e senza informazioni. Non è così che ci si comporta se vogliamo ambire ad essere tra le mete preferi ...