In Germania si scava senza sosta per cercare i dispersi. Iniziata la conta dei danni (Di sabato 17 luglio 2021) Il presidente tedesco Steinmeir si è recato oggi in una delle zone più colpite dall'alluvione. Mancano all'appello diverse centinia di persone mentre sale il numero delle vittime. In Olanda massima ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 luglio 2021) Il presidente tedesco Steinmeir si è recato oggi in una delle zone più colpite dall'alluvione. Mancano all'appello diverse centinia di persone mentre sale il numero delle vittime. In Olanda massima ...

Advertising

Tg3web : Aumenta il conto dei morti per le alluvioni in Germania. Le acque si ritirano lentamente, lasciando affiorare la de… - ermanno_eermy : RT @Tg3web: Aumenta il conto dei morti per le alluvioni in Germania. Le acque si ritirano lentamente, lasciando affiorare la devastazione.… - cinziasams : RT @Tg3web: Aumenta il conto dei morti per le alluvioni in Germania. Le acque si ritirano lentamente, lasciando affiorare la devastazione.… - TeoloMassimo : RT @Tg3web: Aumenta il conto dei morti per le alluvioni in Germania. Le acque si ritirano lentamente, lasciando affiorare la devastazione.… - chicinz : RT @Tg3web: Aumenta il conto dei morti per le alluvioni in Germania. Le acque si ritirano lentamente, lasciando affiorare la devastazione.… -