Impennata dell' indice Rt per la variante Delta | Marche a ' rischio moderato' ma numeri da zona bianca

(Di sabato 17 luglio 2021) ANCONA - Contagi stabili rispetto alla settimana precedente, con un saldo addirittura leggermente negativo, mentre fa un balzo verso l'alto l'di replicazione del virus Rt, salito in sette ...

Si indebolirà ugualmente l'economia a causaesponenziale degli infettati e di quelli che si devono autoisolare ? Il rischio c'è. Ma è anche possibile evitarlo. Il rischio c'è perché la ...'Rt e in rialzo anche l'incidenza, rispettivamente a 0,91 (0,66 la scorsa settimana) e a 19 casi su 100mila abitanti (dati di ieri contro 11 casi su 100mila di 7 giorni fa). Lo si ...Nel suo ultimo rapporto, l’agenzia con sede a Stoccolma segnala l’aumento dell’ultima settimana e prevede che il numero di casi Covid nello Spazio economico europeo (i 27 Paesi Ue più Norvegia, ...Per ora nessun provvedimento di chiusura, ma l’Ausl ha disposto la sanificazione straordinaria e gli esami per i dipendenti delle attività ...