«Il vaccino Pfizer meno efficace contro la variante Delta» | il premier israeliano fa impazzire i complottisti | esplode sui social #pfizerdown

(Di sabato 17 luglio 2021) «Non sappiamo esattamente fino a che punto ilaiuti, maè significativamentela». Queste parole, pronunciate in conferenza stampa da Naftali Bennett, primo ministro, hanno dato nuova forza alle ragioni di, negazionisti del Covid e no vax che, su Twitter, hanno iniziato a prendere di mira il farmaco biologico più utilizzato in Israele per vaccinare la popolazione. Oltre 5,22 milioni di cittadini israeliani hanno completato la vaccinazione con ...

L'efficacia delcontro la variante Delta è "più debole" di quanto sperassero i funzionari sanitari. Ad affermarlo il primo ministro israeliano Naftali Bennett che ha aggiunto: "Non sappiamo esattamente ...Ile la variante Delta: cosa dicono i dati Nonostante nello Stato mediorientale, con una delle percentuali di popolazione vaccinata più alte al mondo, la variante Delta stia facendo ...CAGLIARI. Gli over 60 sardi non si stanno più vaccinando. O quasi. Quelli che non hanno ancora ricevuto la prima dose sono 111.979. Martedì erano 113.564. Significa che ogni giorno si presentano negli ...il servizio si è avviato dal 24 giugno , fino ad oggi sono state somministrate nelle farmacie marchigiane più di 3.300 dosi di vaccino (Pfizer per gli under 60 e Johnson & Johnson per gli over 60)”.