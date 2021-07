Il vaccino è veleno | muore di Covid a 54 anni | dopo la disgrazia | la drammatica scelta della sorella

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 luglio 2021) Si chiamava Alan Scott Lanoix, abitava in Texas, aveva moglie e tre figli. Ma è morto a 54per coronavirus,aver rifiutato ile aver fatto campagna contro il siero. Scomparso,un calvario di 17 giorni, trascorsi attaccato a un ventilatore. E ora, ladi Alex, Lisa Adler, che vive in California, si è lanciata in un appello, disperato e accorato: "Vaccinatevi e salvatevi la vita". Secondo il fratello Alex, ilera "". Una storia che Lisa ha raccontato alla Cbs di New Orleans. "Al suo funerale, celebrato il giorno ...