"Il vaccino è un veleno": contrae il Covid e muore a 54 anni. L'appello della sorella: "Salvatevi, non fate come lui"

Diceva che "il vaccino Covid è un veleno" e si era rifiutato di farsi immunizzare: così Alan Scott Lanoix è morto a 54 anni proprio a causa del coronavirus. La storia arriva dal Texas e a raccontarla è la sorella, Lisa Adler, che ha voluto lanciare un appello alla Cbs per convincere gli altri no-vax come lui a vaccinarsi. "Al suo funerale – ha raccontato la donna – c'erano sua moglie e i suoi tre bambini. Alan temeva le conseguenze del vaccino e so che ci sono molte persone che la pensano come lui. Invito tutte quelle persone a vaccinarsi in memoria di mio ..."

