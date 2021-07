Il trucco di Pickford per battere l' Italia ai rigori

(Di sabato 17 luglio 2021) Jordansi era segnato i nomi dei giocatori dell'su un foglietto attaccato alla sua borraccia. Nonostante questo espediente l'Inghilterra non ce l'ha fatta a vincere Euro 2020

Il trucchetto, ovviamente, aveva studiato i rigoristi azzurri e tutti i suoi appunti erano scritti su un foglietto attaccato alla sua borraccia. L'estremo difensore inglese aveva già ...Euro 2020,e gli appunti Ildell'Inghilterra non è nuovo visto che già durante i Mondiali di Russia 2018 un simile episodio si era verificato ai quarti di finale contro la Colombia . ...