Advertising

CB_Ignoranza : Questo tifoso inglese si è tatuato la vittoria dell'Inghilterra all'Europeo. Ha fatto benissimo, hanno già il trofe… - sportli26181512 : Il tifoso inglese con il tatuaggio della coppa: 'Sono tormentato dagli italiani': Le parole di Lewis Holden, divent… - CorSport : Il tifoso inglese con il tatuaggio della coppa: 'Sono tormentato dagli italiani' ?? - ennukados : RT @grilliserafino: Consiglio a quel tifoso inglese, i tatuaggi meglio farli a fine partita.?? - grilliserafino : Consiglio a quel tifoso inglese, i tatuaggi meglio farli a fine partita.?? -

Ultime Notizie dalla rete : tifoso inglese

LONDRA - Lewis Holden è recentemente diventato famoso in tutto il mondo. Ilinfatti ha fatto il giro del web con il suo tatuaggio, prima della finale Italia - Inghilterra, della coppa con la scritta "England Winners, It's coming home". Il risultato finale ......il labiale di Chiellini e il suo urlo (Kiricocho!) prima dell'ultimo rigore tirato dall'... Per cominciare: cosa significa Kiricocho? Era il nome di un, in Argentina, dell'Estudiantes: ...LONDRA -Lewis Holden è recentemente diventato famoso in tutto il mondo. Il tifoso inglese infatti ha fatto il giro del web con il suo tatuaggio, prima della finale Italia-Inghilterra, della coppa con ...La Vezzali: "Parlare di percentuali ora è retorica". Ma ci sono due correnti di pensiero: gli scienziati spingeranno per il 25 per cento, si può arrivare al 40-50 a salire" ...