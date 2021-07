Il sindaco di Riace vuole avviare le ricerche del terzo Bronzo (Di sabato 17 luglio 2021) AGI - Era il 16 agosto del 1972 quando un sub individuò sui fondali del mare Ionio, al largo di Riace, i bronzi omonimi, le due bellissime statue di scuola greca, probabilmente risalenti al V secolo a.C., costudite nel museo nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria. Il prossimo anno sarà trascorso mezzo secolo dal ritrovamento e l'amministrazione comunale si prepara a celebrare l'evento. Il sindaco Antonio Trifoli ha molte idee in proposito, a partire dall'allestimento di un museo multimediale che ricostruisca i due bronzi. Grazie alle tecnologie più moderne, è possibile riprodurli in tre dimensioni. L'amministrazione ha già individuato in un ... Leggi su agi (Di sabato 17 luglio 2021) AGI - Era il 16 agosto del 1972 quando un sub individuò sui fondali del mare Ionio, al largo di, i bronzi omonimi, le due bellissime statue di scuola greca, probabilmente risalenti al V secolo a.C., costudite nel museo nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria. Il prossimo anno sarà trascorso mezzo secolo dal ritrovamento e l'amministrazione comunale si prepara a celebrare l'evento. IlAntonio Trifoli ha molte idee in proposito, a partire dall'allestimento di un museo multimediale che ricostruisca i due bronzi. Grazie alle tecnologie più moderne, è possibile riprodurli in tre dimensioni. L'amministrazione ha già individuato in un ...

Advertising

Agenzia_Italia : Il sindaco di Riace vuole avviare le ricerche del terzo Bronzo - lametino : Cinquantesimo anniversario ritrovamento Bronzi di Riace, il sindaco: ”Avviare le ricerche della terza statua” - - Anna302478978 : @ImolaOggi Ma non doveva essere in galera costui? 'L’ex primo cittadino del comune calabrese è accusato di associaz… - ANSA_med : Migranti: giorno di digiuno a Riace contro politica Governo. Ex sindaco Lucano: esecutivo blocca per futili motivi… - AnsaCalabria : Migranti: giorno di digiuno a Riace contro politica Governo. Ex sindaco Lucano: esecutivo blocca per futili motivi… -