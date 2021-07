Il silenzio dei media sul congresso dei Verdi (Di sabato 17 luglio 2021) La tragica enormità delle alluvioni che hanno travolto la Germania e colpito duramente Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, ci commuove e ci sorprende, perché siamo abituati alla fragilità del nostro territorio e delle nostre risorse di fronte al maltempo e immaginiamo al contrario un’efficacia lungimirante in quei paesi. E il disastro è avvenuto immediatamente a ridosso di date politiche cruciali come la presentazione delle proposte sul green deal europeo, o l’annuncio della fine delle auto a benzina e diesel dal 2035: in tempo perché un buon numero dei viventi lo veda. E’ difficile separare un tal disastro dal cambiamento climatico, nelle convinzioni della gran maggioranza ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 luglio 2021) La tragica enormità delle alluvioni che hanno travolto la Germania e colpito duramente Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, ci commuove e ci sorprende, perché siamo abituati alla fragilità del nostro territorio e delle nostre risorse di fronte al maltempo e immaginiamo al contrario un’efficacia lungimirante in quei paesi. E il disastro è avvenuto imtamente a ridosso di date politiche cruciali come la presentazione delle proposte sul green deal europeo, o l’annuncio della fine delle auto a benzina e diesel dal 2035: in tempo perché un buon numero dei viventi lo veda. E’ difficile separare un tal disastro dal cambiamento climatico, nelle convinzioni della gran maggioranza ...

Advertising

x_francesco : Gli uccellini Cinguettano L'arrivo Del giorno L'alba E i pensieri Scandagliano Il sonno E i sogni Spariscono N… - ItalianPolitics : RT @PMO_W: Notizie gravi che nessun MSM vi darà. Eppure si tratta di un #genocidio culturale già istituito come tale in sede di fondazione… - Siamoalladeriva : La risata della tua ragazza e presenti, il silenzio tuo è dei presenti. Se un mio amico/qualcuno della mia famiglia… - ConniCostini : RT @Don_Lazzara: #Francia: nel silenzio dei media, migliaia di persone si sono riunite a Parigi per manifestare contro la sentenza che ha… - angeloselvini : RT @durezzadelviver: Nel silenzio dei media, in parlamento (decreto semplificazioni) si sta consumando una battaglia importante sull'elettr… -

Ultime Notizie dalla rete : silenzio dei Gli esperti crypto stanno puntando molto su questa nuova valuta Il token ha guadagnato terreno in silenzio, crescendo costantemente in valore e ora gli esperti di ... in quanto non si basa sulla volatilità dei prezzi per ottenere un profitto. È possibile ...

Se non ci sono i corrotti perché Guarischi resta un corruttore? Racconta Guarischi al Tg4 nella prima intervista rilasciata dopo otto anni di silenzio confidando ... Sì perché al termine dei nove mesi di custodia cautelare l'ex consigliere riprende a lavorare: si ...

Il silenzio dei giustizialisti ilGiornale.it Il silenzio dei media sul congresso dei Verdi E il disastro è avvenuto immediatamente a ridosso di date politiche cruciali come la presentazione delle proposte sul green deal europeo, o l’annuncio della fine delle auto a benzina e diesel dal 2035 ...

Sara Pedri news, il primario di Trento si difende: "Demonizzato ingiustamente" Caso Pedri, la sorella: "Sara vittima di mobbing. L’hanno uccisa le parole sbagliate" - Sara Pedri, le lettere prima di sparire: "In reparto profondo stato d’ansia e terrore" I legali Vincenzo Ferrant ...

Il token ha guadagnato terreno in, crescendo costantemente in valore e ora gli esperti di ... in quanto non si basa sulla volatilitàprezzi per ottenere un profitto. È possibile ...Racconta Guarischi al Tg4 nella prima intervista rilasciata dopo otto anni diconfidando ... Sì perché al terminenove mesi di custodia cautelare l'ex consigliere riprende a lavorare: si ...E il disastro è avvenuto immediatamente a ridosso di date politiche cruciali come la presentazione delle proposte sul green deal europeo, o l’annuncio della fine delle auto a benzina e diesel dal 2035 ...Caso Pedri, la sorella: "Sara vittima di mobbing. L’hanno uccisa le parole sbagliate" - Sara Pedri, le lettere prima di sparire: "In reparto profondo stato d’ansia e terrore" I legali Vincenzo Ferrant ...