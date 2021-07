Il ritorno di Conte dopo l' accordo con Grillo | ' Non abbandoniamo gli impegni

(Di sabato 17 luglio 2021) Proprio l'ex premier e leader designato del Movimento in un video su Facebook ha annunciato il voto online degli iscritti fra 15 giorni e ha anche aggiunto: 'Non mollerò di un centimetro su giustizia ...

Proprio l'ex premier e leader designato del Movimento in un video su Facebook ha annunciato il voto online degli iscritti fra 15 giorni e ha anche aggiunto: 'Non mollerò di un centimetro su giustizia ...... mangiata elettoralmente dall'ambiguo e inquietante, il tutto sotto la minaccia delle ... Dopo le sceneggiate cui abbiamo assistito, che rendono impraticabile una "prima", ecco l'occasione ...Una Serie A che Buffon seguirà a distanza, e che registra il ritorno di Allegri, Spalletti, Sarri e Mourinho. Buffon avrebbe voluto anche Antonio Conte: "Alla Juve non basta il ritorno di Allegri. Ma, ...Il portiere ha parlato in esclusiva a Sky Sport del suo ritorno al Parma: "Voglio dimostrare di essere speciale e non ho alcun dubbio sulle mie prestazioni. Ho le giuste motivazio ...