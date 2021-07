Il piano per eliminare la malaria sta cambiando i geni della zanzara (Di sabato 17 luglio 2021) Da quando è stata scoperta nel 2012 da un gruppo dell’Università della California a Berkeley guidato dalla dottoressa Jennifer Doudna, biochimica, la rivoluzionaria tecnologia di editing genomico nota come Crispr ha scosso il mondo e stravolto l’idea che abbiamo del nostro pianeta e del posto che occupiamo in esso. Giornali e riviste di tutto il mondo non fanno altro che parlare della sua applicazione sulle zanzare. Utilizzata con successo per la prima volta nel 2013, la tecnica Crispr è una procedura che rimuove un segmento in una sequenza di dna da un gene per sostituirlo con un altro di nostra scelta, alterando il genoma in modo permanente, rapido, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 17 luglio 2021) Da quando è stata scoperta nel 2012 da un gruppo dell’UniversitàCalifornia a Berkeley guidato dalla dottoressa Jennifer Doudna, biochimica, la rivoluzionaria tecnologia di editing genomico nota come Crispr ha scosso il mondo e stravolto l’idea che abbiamo del nostro pianeta e del posto che occupiamo in esso. Giornali e riviste di tutto il mondo non fanno altro che parlaresua applicazione sulle zanzare. Utilizzata con successo per la prima volta nel 2013, la tecnica Crispr è una procedura che rimuove un segmento in una sequenza di dna da un gene per sostituirlo con un altro di nostra scelta, alterando il genoma in modo permanente, rapido, ...

ItaliaViva : Quello che è accaduto in Germania è un drammatico campanello d'allarme per tutti. Facciamo ripartire 'Casa Italia'… - Azione_it : Finalmente una riforma che dà una scossa al sistema giudiziario italiano, mettendo in primo piano i cittadini e non… - vonderleyen : Con l'approvazione del piano di ripresa da parte del Consiglio, i finanziamenti #NextGenEU possono iniziare Un pi… - LaStampa : La sfida di Biden a l’Avana passa per il Web. Cubani connessi per non fermare la protesta - che_fare : Un’occasione persa per affrontare il divario digitale in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : piano per La causa delle alluvioni in Germania e nel Nord Europa (e come evitare che accada in Italia) In Italia, per esempio, il Piano di adattamento è ancora fermo e non è mai passato alla fase attuativa. Pensando a quanto successo in Germania, dobbiamo immediatamente rendere operativa una politica ...

Carenza di medici di base: pronto il piano per coprire i buchi TREVISO - Si chiederà a ogni medico di famiglia di seguire più persone , passando stabilmente da 1.500 a 1.800 assistiti. Discorso simile per i pediatri. E poi si apre alla possibilità di inviare gli specialisti degli ospedali negli ambulatori del territorio, in particolare quelli in vista della pensione. Fino ad arrivare all'...

De Vrij: "Il mio piano per Inzaghi. E con Bastoni e Skriniar siamo una rock band" La Gazzetta dello Sport Asta Perini Navi, per Ferretti Group e Sanlorenzo base troppo alta Il piano industriale per il rilancio dell’azienda, del marchio e, soprattutto, per garantire l’immediata continuità occupazionale per i lavoratori dei due cantieri, richiede importanti investimenti ch ...

Ristrutturazioni nelle scuole. "Sfruttiamo l’estate" Adeguamento antincendio e ripristino alla scuola Don Milani di Lodi, i lavori entrano nel vivo. L’investimento complessivo è di 260mila euro. L’obiettivo è il raggiungimento dei limiti di adeguata res ...

In Italia,esempio, ildi adattamento è ancora fermo e non è mai passato alla fase attuativa. Pensando a quanto successo in Germania, dobbiamo immediatamente rendere operativa una politica ...TREVISO - Si chiederà a ogni medico di famiglia di seguire più persone , passando stabilmente da 1.500 a 1.800 assistiti. Discorso similei pediatri. E poi si apre alla possibilità di inviare gli specialisti degli ospedali negli ambulatori del territorio, in particolare quelli in vista della pensione. Fino ad arrivare all'...Il piano industriale per il rilancio dell’azienda, del marchio e, soprattutto, per garantire l’immediata continuità occupazionale per i lavoratori dei due cantieri, richiede importanti investimenti ch ...Adeguamento antincendio e ripristino alla scuola Don Milani di Lodi, i lavori entrano nel vivo. L’investimento complessivo è di 260mila euro. L’obiettivo è il raggiungimento dei limiti di adeguata res ...