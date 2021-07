Il Parma torna sul tetto d'Europa del baseball: trionfo su Bonn 6 - 4 (Di sabato 17 luglio 2021) La Coppa dei Campioni resta in Italia: passa dal Bologna (che ha chiuso terzo battendo 11 - 9 Rotterdam) al Parma, la città con più trofei di club in Europa. E questo di ieri conquistato a Ostrawa, in ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 luglio 2021) La Coppa dei Campioni resta in Italia: passa dal Bologna (che ha chiuso terzo battendo 11 - 9 Rotterdam) al, la città con più trofei di club in. E questo di ieri conquistato a Ostrawa, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Parma torna Il Parma torna sul tetto d'Europa del baseball: trionfo su Bonn 6 - 4 Il Parma Clima aveva tanto bisogno di vincere qualcosa: perse alcune finali scudetto (che manca nella città ducale dal 2010, cioè dalla conquista della stella), i parmigiani ritrovano antiche ...

Brunetta e Brugman decidono la prima amichevole del Parma Otto settimane dopo il Parma è torna in campo a Castelrotto per il primo test estivo della stagione 21 - 22 davanti a circa 400 tifosi. Un gol di Brunetta nel primo tempo e uno di Brugman su rigore nella ripresa, hanno ...

Il Parma torna sul tetto d’Europa del baseball: trionfo su Bonn 6-4 La Gazzetta dello Sport CAMPIONI: il Parma Baseball torna in cima all’Europa Ventidue anni dopo la bandiera italiana portata in trionfo, una carico di emozioni e storia, il trofeo alzato al cielo. Il Parma Baseball ha vinto l’European Cup per la quattordicesima volta nella sua ...

Brunetta e Brugman decidono la prima amichevole del Parma Otto settimane dopo il Parma è torna in campo a Castelrotto per il primo test estivo della stagione 21-22 davanti a circa 400 tifosi. Un gol di Brunetta nel primo tempo e uno di Brugman su rigore nell ...

