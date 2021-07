Il momento in cui Donnarumma ha spaventato il Barcellona (Di sabato 17 luglio 2021) Il Barcellona ha abbandonato la corsa a Gigio Donnarumma dopo la richiesta di 12 milioni all’anno netti di stipendio Secondo il quotidiano catalano ‘Mundo Deportivo’, il PSG non era la sua squadra pronta a lanciare l’assalto a Gigio Donnarumma. Sull’ex portiere del Milan ed inamovibile titolare della nazionale campione d’Europa di Roberto Mancini, anche il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 luglio 2021) Ilha abbandonato la corsa a Gigiodopo la richiesta di 12 milioni all’anno netti di stipendio Secondo il quotidiano catalano ‘Mundo Deportivo’, il PSG non era la sua squadra pronta a lanciare l’assalto a Gigio. Sull’ex portiere del Milan ed inamovibile titolare della nazionale campione d’Europa di Roberto Mancini, anche il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : momento cui M5s, Conte presenta nuovo Statuto: "Ripartiamo con slancio" finalmente arrivato il momento tanto atteso: il Movimento 5 Stelle riparte , con nuovo slancio e nuova forza". Inizia ... su indicazione del Garante, l'indizione assembleare di cui alla mia precedente ...

M5s, Conte presenta il nuovo statuto. Ecco il documento ...arrivato il momento tanto atteso: il movimento 5 Stelle riparte con nuovo slancio e nuova forza'. Giuseppe Conte presenta così il nuovo statuto del M5s ( SCARICA PDF ), il documento intorno a cui ...

Coronavirus, ultime notizie: Francia, per entrare test negativo nelle 24 ore Il Sole 24 ORE Quando arriva Windows 11 e quanto costa Windows 11 è ufficiale ormai da fine giugno, ma sussistono ancora diversi dubbi sul nuovo sistema operativo di Microsoft, come quando arriva e quanto costerà ...

Coronavirus, oggi in Italia 3.121 nuovi casi di contagio. In UK sono 54.674 Siamo in momento in cui gli italiani si stanno ancora vaccinando, e questo potrà modificare in positivo il quadro perché se aumenterà il numero dei vaccinati ovviamente la situazione non potrà che ...

