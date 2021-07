Il Milan vince l’amichevole contro la Pro Sesto per 6-0 (Di sabato 17 luglio 2021) Il Milan vince 6-0 la sua prima partita stagionale contro la Pro Sesto, squadra che milita in Serie C. l’amichevole, andata in scena nel pomeriggio, vede come primo marcatore Bennacer. A seguire, i gol di Leao e di Castillejo fanno chiudere il primo tempo sul 3-0. Nella ripresa, l’autogol di Fasolini e la doppietta dell’ungherese classe 2003 rossonero, Kerkez, chiudono il match. Full-time at MilanelloThe first friendly of the new season ends with a win #MilanProSesto #SempreMilan pic.twitter.com/6gpFlhDVpw — AC Milan ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) Il6-0 la sua prima partita stagionalela Pro, squadra che milita in Serie C., andata in scena nel pomeriggio, vede come primo marcatore Bennacer. A seguire, i gol di Leao e di Castillejo fanno chiudere il primo tempo sul 3-0. Nella ripresa, l’autogol di Fasolini e la doppietta dell’ungherese classe 2003 rossonero, Kerkez, chiudono il match. Full-time atelloThe first friendly of the new season ends with a win #Pro#Semprepic.twitter.com/6gpFlhDVpw — AC...

Advertising

sabrivitadastar : @manu_99a Sisi come no, prima era fortissimo e fondamentale per Pioli, le statistiche dicono che il Milan con lui i… - __Manuel11__ : Solo per segnalare che la Francia con #Giroud titolare vince i mondiali nel 2018, con Benzema esce con la Svizzera… - Kakakaz75 : @IlCapitano_1986 @Teo__Visma 1968 - Italia vince Europeo 1969 - Milan di Nereo Rocco vince coppa campioni 2006 - I… - peppedicus : @MarioGe00375715 @Prisco23934474 Ottimp il mercato dell'Inter, mai vista squadra che vince lo scudetto dopo un mese… - Gigi79848824 : @Gazzetta_it Sarà Milan liverpool rimonta al contrario da 3 a 0 a 3 a 3 pero sta volta vince il milan -