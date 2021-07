Il Milan ha presentato Olivier Giroud in perfetto stile 2021 (Di sabato 17 luglio 2021) Milan, la presentazione di Giroud è da videogioco: il centravanti francese si esibisce nella ‘mossa dello scorpione’ Il Milan ha ufficializzato oggi l’acquisto di Olivier Giroud dal Chelsea. Il nazionale francese, che ha scelto la maglia numero 9, sarà un ‘co-titolare’ per l’attacco. Verrà stabilita infatti un’alternanza con Zlatan Ibrahimovic che, alla soglia dei 40 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 luglio 2021), la presentazione diè da videogioco: il centravanti francese si esibisce nella ‘mossa dello scorpione’ Ilha ufficializzato oggi l’acquisto didal Chelsea. Il nazionale francese, che ha scelto la maglia numero 9, sarà un ‘co-titolare’ per l’attacco. Verrà stabilita infatti un’alternanza con Zlatan Ibrahimovic che, alla soglia dei 40 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

StefanoDAmbra : RT @masolinismo: Cioè giroud si è presentato ai tifosi annusando la maglia del Milan come se fosse la mutandina di una tipa, a momenti ci s… - AngieCzl : RT @masolinismo: Cioè giroud si è presentato ai tifosi annusando la maglia del Milan come se fosse la mutandina di una tipa, a momenti ci s… - Fra_VFC : RT @masolinismo: Cioè giroud si è presentato ai tifosi annusando la maglia del Milan come se fosse la mutandina di una tipa, a momenti ci s… - ANCAFEBIA : RT @masolinismo: Cioè giroud si è presentato ai tifosi annusando la maglia del Milan come se fosse la mutandina di una tipa, a momenti ci s… - sportli26181512 : Granada, ecco l'ex Milan Bacca: 'Gioia e soddisfazione, qui per il progetto': Carlos Bacca, presentato come nuovo c… -