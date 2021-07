Il Green Pass? Lo accetterebbero il 60% degli artigiani (Di sabato 17 luglio 2021) ma per oltre la metà di questi è forte la paura delle reazioni dei no vax che potrebbero tradursi in una perdita di clienti come in altre azioni dagli esiti imprevedibili. Eppure, l’80% dei nostri micro e piccoli imprenditori sono anche convinti che sarà altamente probabile, se non addirittura certo, un nuovo lockdown autunnale. Tutto questo per colpa in gran parte degli assembramenti senza controllo e per la significativa presenza di non vaccinati. C’è anche un 23% dei titolari che teme di non avere energie sufficienti per il controllo della documentazione presentata dai clienti. Sono i principali risultati di un indagine condotta tra un campione di circa 250 associati ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 luglio 2021) ma per oltre la metà di questi è forte la paura delle reazioni dei no vax che potrebbero tradursi in una perdita di clienti come in altre azioni dagli esiti imprevedibili. Eppure, l’80% dei nostri micro e piccoli imprenditori sono anche convinti che sarà altamente probabile, se non addirittura certo, un nuovo lockdown autunnale. Tutto questo per colpa in gran parteassembramenti senza controllo e per la significativa presenza di non vaccinati. C’è anche un 23% dei titolari che teme di non avere energie sufficienti per il controllo della documentazione presentata dai clienti. Sono i principali risultati di un indagine condotta tra un campione di circa 250 associati ...

