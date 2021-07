Il Covid avanza | coprifuoco a Mykonos e bandita anche la musica nei locali

Advertising

Ecate31 : RT @globalistIT: - globalistIT : - baritoday : Avanza la campagna vaccinale in Puglia: quasi 4,2 milioni le dosi somministrate. A Bari città il 75% ha ricevuto la… - bralex84 : - barinewstv : Covid, la variante Delta avanza e torna il rischio zona gialla: la situazione di Puglia e Basilicata -

Ultime Notizie dalla rete : Covid avanza

Il Sole 24 ORE

L'impennata di casi di, causati dalla variante Delta, ha indotto le autorità greche a imporre nuove restrizioni sull'isola di Mykonos, popolarissima destinazione turistica e meta del divertimento, compreso il ......e i membri dello staff hanno ricevuto oggi allo stadio Renzo Barbera il vaccino contro il, ... il dolce ritorno "a casa" di Mato Jajalo ? Palermo, il Pisanella trattiva per Lucca "La ...I ricoveri in terapia intensiva in tutta Italia sono 162: nove gli ingressi nelle ultime 24 ore, in aumento di uno nel saldo tra entrate e uscite.L'impennata di casi di covid, causati dalla variante Delta, ha indotto le autorità greche a imporre nuove restrizioni sull'isola di Mykonos, popolarissima destinazione turistica e meta del divertiment ...